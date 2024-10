Durante la notte gli agenti della squadra Volante, (coordinati dal dottor Massimo Imbimbo), impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati in questo particolare periodo di festività, sia per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di droga e ai reati ad esso collegato, sia per garantire l’osservanza delle disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19, a tutela della salute di tutti, hanno tratto in arresto una 28enne pregiudicata perché destinataria di un provvedimento giudiziario urgente.

I poliziotti hanno notato all’interno di un punto di ristoro di Viale Sant’Avendrace due uomini ed una donna intenti a consumare snack. Gli agenti hanno proceduto al controllo dei tre soggetti, tutti pregiudicati. La donna è stata identificata per Francesca Salaris, 28enne di Serramanna e dal controllo telematico è emerso che risultava destinataria di un provvedimento di ordine di cattura.

Mentre i due uomini sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti Covid-19, la donna è stata accompagnata in quest’ira per approfondire la sua posizione. Dagli accertamenti è emerso che, a seguito di ripetute violazioni all’obbligo di dimora nel comune di Serramanna, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto la revoca di tale obbligo, sostituendolo con la misura cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti è stata accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.