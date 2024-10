Questa volta la Dea Fortuna è arrivata nella Provincia del Sud Sardegna e ha premiato una donna cui la vita non ha arriso, tanto che prima di capire che avesse vinto e quanto avesse vinto se l’è fatto ripetere più volte dal funzionario dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ha effettuato l’inserimento dei dati nel portale Adm.

Di rientro da Roma, ove spesso si reca per curare particolari problemi di salute, ha deciso di verificare il contenuto della busta recandosi all’Ufficio dei Monopoli, prima di affrontare il viaggio di rientro verso casa, scoprendo tra le lacrime di commozione di aver vinto il premio mensile di 100.000 euro.

Il funzionario dell’Agenzia ha provveduto all’attivazione della procedura per l’accredito della somma, entro novanta giorni dalla richiesta, sul conto corrente della vincitrice che in questo caso utilizzerà la somma per curare al meglio la sua patologia.

In Sardegna la Lotteria degli scontrini ha portato nelle tasche dei contribuenti circa 500.000 euro.