Mese fortunato per la Sardegna dove, dopo la vincita di due milioni di euro nel Sulcis Iglesiente, sono stati vinti a Nuoro 500 mila euro grazie a VinciCasa - la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal.

Il fortunato giocatore, ha centrato il 5 nella rivendita di Tabacchi Edicola Murgia in Via Ballero, 49.

Il premio è suddiviso in due tranche 200.000 euro in denaro subito, senza alcun vincolo, e 300 mila dedicati all'acquisto di uno o più immobili. Il vincitore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovare quella che desidera. Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 56 le vincite assegnate, ma si tratta della 34/a casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana. La combinazione vincente è stata 4 - 5 - 17 - 19 - 24.