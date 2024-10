Prosegue la settimana dedicata al gusto e alla sostenibilità nel cuore di Sassari grazie alla Piazza dei sapori. La due giorni dedicata al vino, in particolar modo sabato ha fatto registrare grande interesse e partecipazione di pubblico.

Protagonista della prima serata negli stand di Piazza Castello è stata la “Confraternita del Moscato di Sorso Sennori” che ha guidato le degustazioni di due ottimi vermentini e di uno speciale moscato. Il presidente Gian Mario Tosi ne ha illustrato le caratteristiche durante il primo “talk show in piazza” condotto da Tommaso Sussarello. Domenica invece è stato presentato il libro “Sardegna da bere” in compagnia dell’autore Gianni Stocchino e del giornalista gastronomico Giovanni Fancello.

(Confraternita del Moscato di Sorso Sennori con Tommaso Sussarello e lo chef Mauro Loi)

Sorpresa della serata è stata l’esibizione canora dello chef ittirese Fausta Tavera, che per l’occasione ha vestito i panni di tenore lirico sorprendendo i presenti con un’incredibile interpretazione dell’Ave Maria di Schubert.

Stasera (21 dicembre) a partire dalle 18.30 serata bio sostenibile in compagnia del presidente Icea Italia, l’agronomo Pietro Campus, per parlare di biologico e salute. Subito dopo sarà presentato il libro “Verso Sud – Storie di Sardegna in America Latina” in compagnia degli autori Antonio Muglia e Salvatore Taras che racconteranno la loro esperienza a contatto con gli emigrati sardi oltreoceano. Quindi la testimonianza di Mario Tirotto sulle sue produzioni di agricoltura biologica. In conclusione di serata il poliedrico chef Tavera preparerà la degustazione di una pasta biologica con formaggi ed erbe aromatiche.

Domani (22 dicembre) arriva la prima giornata di Cerealia, appuntamento dedicato alla pasta, al pane e alla birra. Dopo le 18.30 sarà consegnato il premio ai migliori pani dell’Isola, vincitori di “Pani di Sardegna alla Cavalcata sarda 2015” che ritireranno il riconoscimento in compagnia dei rispettivi gruppi folk. Per le degustazioni, lo chef Mauro Loi preparerà alcune zuppe tradizionali a base di pane: zuppa gallurese, matzamurru e supa busachesa.

Mercoledì 23, sempre a partire dalle 18.30 seconda serata dedicata a Cerealia, dove si parlerà di coltivazioni cerealicole con i rappresentanti del Consorzio Grano Cappelli e altri esperti. Ma non solo. Anche la tecnologia entra al servizio dell’agricoltura con gli instagramers, comunità di social media rappresentata da Alessandra Polo, che illustrerà l’utilizzo di instagram nella diffusione di immagini che sanno raccontare la propria terra. Protagonisti anche i bambini delle scuole elementari di Ozieri accompagnati dall’insegnante Sandra Zambolin, che racconteranno la loro esperienza nel realizzare il libro di ricette “Màndigos”, curato da Tommaso Sussarello e Salvatore Taras. La degustazione del giorno sarà realizzata dello chef Massimo Meloni di Olmedo con le sue pizze a lievitazione naturale.

Fino alla mattina del 24 nello stand dei sapori si potranno acquistare i panettoni artigianali di Ciccindè di Ittiri, le marmellate e i mieli bio dell’azienda agricola Areste di Tula, i biscotti artistici di Gran Galà di Porto Torres, fritto di mare e polpa di ricci proposti da Luca Superfresco di Alghero, ottimo torrone e castagne di Dolci tentazioni di Tonara. E ancora birra artigianale, vini, pasta, formaggi e altri prodotti di qualità. L’appuntamento è organizzato dalle associazioni Menestrello, Cibus Loci e società Container, con la collaborazione e il contributo del Comune di Sassari e con il patrocinio della Camera di Commercio.