Nella tappa sarda del “Polvere Tour”, sono mancati i numeri ma non è mancata l'energia. In una Arena Sant'Elia riempita per un quarto, Vinicio Capossela è un animale da palco che rinnova il suo amore per la Sardegna.

Le sue “Canzoni della Cupa”, miscelate alle hit del repertorio, trovano spesso un nesso con la realtà isolana. “Su componidori”, ispirato al primo cavaliere della Sardegna, è un brano che è presente nell'ultimo album ma sul palco, allestito con spighe di grano, c'è spazio per Benito Urgu, i “Boes” di Ottana e il musicista Riccardo Pittau. Ma vengono menzionati pure Gigi Riva, il poeta Benvenuto Lobina e le speculazioni attuate sul territorio isolano.

“Una terra che sa quanta profondità c'è nella terra”. Capossela si sente a casa e insieme ai suoi ottimi compagni di viaggio, musicisti capaci di alternarsi agli strumenti, trasforma il concerto in una festa fra amici. Canta, suona, balla e fischia senza tregua. Il risultato è un concerto ricco di vita, colorato e ricco di ironia, ricambiato comunque dall'affetto del pubblico.

Non disdegna la coreografia e impersonando “La bestia del grano”, da il via alle danze. Da questo momento in poi, il concerto è un ballo continuo dove le ultime canzoni,da “Femmine”a “Scorza di Mulo”, da “La notte di San Giovanni” a “ Lo sposalizio di Maloservizio”, trovano un accordo con “L'Uomo vivo”, “La signora Luna”, “Che cos'è l'amor ?”, “Marajà”.

“Una specie di canto che si leva contro le servitu' militari, le pale eoliche e tutte le speculazioni che rovinano una terra millenaria”. Introducendo “Ovunque proteggi”, l'artista irpino si congeda dal pubblico sardo. Appuntamento, forse, per il tour autunnale di “Ombra”.

Foto di Elena Giordano