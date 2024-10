I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari hanno sequestrato due ville costruite in aree di notevole interesse pubblico dal Mibact per le loro caratteristiche morfologiche, estetiche ed archeologiche.

Si tratta di due complessi abusivi costruiti a San Vito e a Chia, in comune di Domus de Maria, in provincia di Cagliari. La prima è un'intera azienda agricola di San Vito i cui proprietari, in difetto delle previste autorizzazioni edilizia e paesaggistica, avevano realizzato una struttura turistico-ricettiva completa di piscina, aree attrezzate esterne e maneggio, trasformando alcuni locali tecnici preesistenti in sei mini-appartamenti autonomi e forniti di tutti i comfort.

La seconda è una villa nella rinomata località turistica di Chia, nel Comune di Domus de Maria che, in contrasto a tutti i regimi vincolistici esistenti, era stata frazionata in due differenti unità abitative, comprendenti parcheggi coperti, verande, terrazzamenti ed altro, che venivano date in affitto come case-vacanza.

Gli abusi realizzati, purtroppo, hanno compromesso per sempre questi angoli di paradiso, ricchi di candide spiagge, montagne ricoperte dalla sempreverde foresta mediterranea e di testimonianze delle antiche civiltà che, dall'età del ferro in poi, li hanno abitati.