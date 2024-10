“L’ Associazione culturale Biddobrana ha organizzato ancora una volta un evento che raccoglie il valore autentico di una comunità, che traccia sul profilo della tradizione un futuro, uno sguardo verso una ripresa che trova forza nel ballo e nell'indossare gli abiti tradizionali”.

Con queste parole Roberto Tangianu ha aperto ieri da Villaurbana il secondo appuntamento, da lui condotto, di “A sa Biddobranesa”: la Rassegna corale nella chiesa parrocchiale Santa Margherita che ha visto la partecipazione del Coro “Mariedda” Villaurbana, del Coro polifonico di Bonarcado diretto dal maestro Michele Turnu, il Coro Ghentiana di Ruinas diretto dal maestro Gianni Puddu, su cuncordu “Sos zovanos de su Rosariu” di Santulussurgiu, e Monica Pintus (voce solista) accompagnata alla tastiera dal maestro Michele Turnu.

Una serata magica, da incorniciare, animata dalle voci di chi la Sardegna la racconta spinto da un sentimento puro e rispettoso nei confronti delle nostre tradizioni. Un grande evento trasmesso da Sardegna Live che apre il mese del Natale con un ciclo di appuntamenti da seguire in diretta.

“Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione – ha detto il presidente dell’Associazione Daniel Meloni -. Grazie a tutte le formazioni che hanno accolto il nostro invito e grazie alla nostra comunità perché ha contribuito e abbracciato il nostro progetto, quello di pubblicare il nostro libro, che ha finalmente visto la luce dopo 15 anni di lavoro e che presenteremo domenica 3 dicembre, alle 17:30, presso il Centro socio-culturale di via Montegranatico. Un’opera che vuole testimoniare ciò che siamo stati. Noi guardiamo al futuro, ai giovani nella speranza che, così come abbiamo fatto noi, possano custodire e trasmettere il nostro grande patrimonio culturale”.

Il maestro Michele Turnu ha sottolineato l’importanza di questi eventi “fondamentali per una comunità perché favoriscono scambi e confronti”. Permettono anche “di ascoltare sonorità bellissime e di capire a che punto siamo con la nostra musica”.

Calde anche le parole di don Enrico: “Nella chiesa si fa comunione e la musica è sempre una bella sintesi di comunione perché si mettono insieme voci diverse per creare un unico coro”.

Ringraziamenti sentiti all’Associazione culturale Biddobrana anche da parte del maestro Gianni Puddu: “Per noi è un onore questa sera essere qui, a Villaurbana per rappresentare i brani della tradizione del nostro paese, Ruinas”.

Anche la voce straordinaria di Monica Pintus ha scaldato questa serata di incontro. "È stato un piacere grandissimo essere presente", ha detto la cantante.

Non ultimi i saluti del maestro Carlo Crisponi, che nel pomeriggio ha tenuto un interessantissimo e partecipato laboratorio di canto popolare.

L’evento, che si concluderà domani, domenica 3 dicembre, con la presentazione del libro “A sa Biddobranesa, abbigliamento della comunità di Villaurbana tra l’Ottocento e il Novecento” e la “Gara a s’arrepentina” con Alberto Atzori, Ignazio Lasi e Giampaolo Nucis, accompagnati da Gianni Ore alla fisarmonica, rientra nell’ambito della concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni previste dal bando della legge n.7 della Regione Sardegna.

Guarda la diretta della Rassegna corale