Alle prime ore del mattino di ieri, 20 luglio 2014, a Villasimius, nei parcheggi di una discoteca, i carabinieri della locale stazione, hanno tratto in arresto Nicola Marci, 30enne di Cagliari, incensurato, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre confezionava e cedeva uno spinello a due giovani, identificati e che verranno a loro volta segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Marci, subito perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, 18 grammi circa, la somma di euro 40 in banconote e una dose di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori 8 grammi di hashish, alcuni francobolli di lsd, 3 grammi di cannabis indica, materiale per il confezionamento in dosi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di euro 180,00 in banconote.

Il tutto veniva è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e quest’oggi verrà condotto innanzi al tribunale di Cagliari per il processo con il rito direttissimo.