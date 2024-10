Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex compagna disposto dal giudice per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e minaccia, un 52enne di Vilasor ha continuato a perseguitare e a minacciare la donna.

Così ieri, 6 ottobre, i carabinieri della locale stazione lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. È probabile possa intervenire a breve una integrazione della misura imposta nei confronti del reo.