Brutto incidente, questo pomeriggio, lungo la strada provinciale 3 tra Villasor e Monastir. Tre persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro fra due auto.

La dinamica non è ancora stata del tutto ricostruita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri, oltre ai Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari, a due di loro è stato assegnato un codice rosso, per il terzo il codice è giallo.