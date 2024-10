“Se devo ribaltare il mondo per trovarti, io lo faccio!” A voler impiegare tutte le sue forze ed energie per ritrovare Nicola Aiello, scomparso misteriosamente da Villasor sabato 25 novembre 2023, è sua sorella Silvia.

Poche le tracce lasciate prima di far perdere le tracce. Quel che si apprende dai famigliari, infatti, è che Nicola si sarebbe allontanato a piedi da casa lo scorso sabato. È di ieri, 29 novembre, il primo appello sui social di sua sorella con le foto di Nicola: “È alto circa 1 metro e 85, capelli lunghi oltre le spalle, color castano/brizzolati. Porta gli occhiali da vista e la barba con pizzetto. Ha 32 anni. Non sappiamo come possa essere vestito”.

Da quel primo appello non risulterebbero ulteriori aggiornamenti sul caso. Il numero di telefono del ragazzo risulterebbe inesistente.

Oltre il primo appello, rivolto a chiunque potesse aiutarla nella ricerca, Silvia Aiello scrive nella notte un pensiero rivolto direttamente a suo fratello: “La metà del mio cuore deve stare a casa con me e con tutti noi. Guarda quante persone ti amano e ti stimano...compresi i tuoi piccoli chitarristi! Torna da noi, Vale ti sta aspettando, e sei il suo supereroe preferito”.

Aggiornamento venerdì 1° dicembre ore 12:45. La sorella annuncia di aver sentito Nicola e dice che sta bene.