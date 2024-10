Ha sorpreso un allevatore di 45 anni di Monastir a far pascolare il proprio gregge di pecore nel suo terreno e non ci ha visto più.

Un coltivatore di 35 anni è stato denunciato ieri dai carabinieri di Villasor e di Serramanna alla Procura della Repubblica per eccesso colposo in legittima difesa.

Il fatto è accaduto la notte scorsa, in località “Su Scioffu” nell’agro di Villasor. Come riferito dai militari, il giovane si è recato nel proprio campo di carciofi per disattivare l’impianto di irrigazione quando ha visto l’allevatore e il bestiame all’interno del terreno. Tra i due, noti alle forze dell’ordine, è scoppiata una violenta lite terminata quando il 35enne ha investito con l’auto l’agricoltore 45enne, attualmente ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari con importanti lesioni, ma non si trova in pericolo di vita. La vettura coinvolta nella vicenda è stata sottoposta a sequestro. L’investitore, hanno spiegato i Carabinieri, si è giustificato sostenendo di non essersi reso conto di quanto accaduto: il 35enne ha pensato di aver sbattuto contro un cane pastore, ma i militari hanno raccolto rilevanti elementi di prova che hanno portato alla denuncia del giovane.