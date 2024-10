Alluminio, acciaio, ferro, ghisa. Più vario materiale plastico tra cui pneumatici, parti di autoveicoli e di motori da autotrazione, oltre a un rottame d'auto Fiat Punto.

Tra un cortile di 100 metri quadri e un fabbricato di 120 metri quadri, c'erano circa due tonnellate di rifiuti speciali. Ora l'area è stato posta sotto sequestro e affidata in custodia allo stesso proprietario.

L'operazione ieri sera a Villasor, in località Is Murdegus: i carabinieri della locale stazione, in collaborazione coi colleghi di Nuraminis e Gesturi e di personale della compagnia di Sanluri, col supporto dei carabinieri del NOE di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà alla Procura un quarantenne, disoccupato, percettore del reddito di cittadinanza.

I reati contestati sono quelli di "gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi non urbani". Contestata anche la realizzazione di una "discarica non autorizzata".