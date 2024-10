Infastidito dalla presenza dei gatti allevati dalla propria vicina, come ha poi espressamente confessato ai Carabinieri, per sfoltire la presenza della colonia felina ed evitare che gli animali si introducessero nel suo giardino, avrebbe preparato un vassoio in plastica con bocconcini per animali, avvelenati con pesticida, lumachicida, tipo "metaldeide".

La trappola avvelenata è stata poi collocata sull'impalcatura, posta sul muro di cinta della sua abitazione, confinante con quello della denunciante, amica dei felini, in maniera che senza che lei se ne accorgesse, i gatti potessero andare a consumare i bocconcini avvelenati.

In questo modo, un impiegato 51enne del luogo, incensurato, come risulta dalle indagini a suo carico, ha avvelenato un gatto e cercato di ucciderne altri 3. L’accaduto a Villasor, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per maltrattamento e uccisione di animali.