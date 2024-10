A bordo di un autofurgone Ford Transit, un 44enne nato a Mostar ha perso a Villasor il controllo del mezzo impattando un’autovettura Audi A4 condotta da un 63enne con un passeggero a bordo, entrambi condotti poi all’ospedale con una prognosi 10 giorni ciascuno, e una Fiat Grande Punto condotta da una 20enne con una passeggera a bordo, entrambe illese.

Dopo aver provocato i sinistri stradali, il 44enne si è dato alla fuga nelle strade circostanti tentando di occultare il mezzo, con il favoreggiamento di un 50enne di Serramanna.

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Samatzai, Serramanna e dal Norm di Sanluri, sono intanto intervenuti su richiesta pervenuta al 112 per sinistro stradale occorso lungo la SS 196 al km. 3+200, individuando il furgone del 44enn e che, sottoposto al test alcolemico, è risultato avere un tasso di 1.74 g/l.

La patente di guida è stata ritirata, il furgone è stato sequestrato amministrativamente. Gli altri mezzi coinvolti nel sinistro sono risultati non marcianti e recuperati da soccorso stradale. La viabilità stradale ha subito una parziale interruzione.

Dopo gli accertamenti, il 44enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per omissione di soccorso, lesioni stradali, guida in stato di ebbrezza, mentre il 50enne per favoreggiamento personale.