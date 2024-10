Terremoto a Villasimius, con il sindaco Gianluca Dessì, al suo secondo mandato, che ha annunciato le dimissioni sue e di un gruppo di sette consiglieri su 13. Lo ha fatto con un video pubblicato su Facebook.

"E' una notizia che non avrei mai voluto andare però, ovviamente, così come dissi quando ho dato le dimissioni (ritirate nella primavera del 2021, ndr), non ci sono più le condizioni per andare avanti - ha detto nel video - Mi era stato chiesto dai cittadini di dare stabilità almeno per l'estate questo ho fatto dopodiché sono formati ulteriori gruppi consiliari e non sono riuscito a farli comunicare". Ora a Villasimius arriverà il commissario.