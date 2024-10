Durante la mattinata di oggi, 4 dicembre, a Villasimius, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un trentaduenne del luogo per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Attualmente domiciliato a Sassari in località La Crucca, presso una comunità per tossicodipendenti chiamata "Promozione Umana", l'uomo è noto per diverse precedenti vicende giudiziarie.

Dall'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Comune e a seguito di una serie di riscontri anche testimoniali, è emerso essere lui l'autore delle scritte offensive vergate il 27 agosto scorso all'interno della parrocchia San Raffaele di Villasimius.