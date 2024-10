I Carabinieri della Stazione locale di Villasimius, in collaborazione con quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno compiuto ieri alcune verifiche all'interno di un ristorante in via Del Mare, nel contesto di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali della fascia costiera.

I militari hanno riscontrato e contestato al titolare il mancato rispetto delle regole haccp e la non ottemperanza delle prescrizioni già imposte dalla Asl di Cagliari, relative a delle modifiche nei locali della cucina.

Il ristoratore dovrà pagare ora una sanzione di 2000 euro.