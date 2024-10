Ieri a Villasimius, a seguito delle immediate indagini svolte, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 54enne del luogo.

I militari avevano infatti raccolto la denuncia querela presentata di un 72enne del luogo, inerente al furto di una Fiat Panda di sua proprietà, avvenuto tra le ore 22,30 del 21 maggio e le 12 del 22, in prossimità dell'abitazione dell'uomo.

L'auto è stata rinvenuta nei pressi del distributore Eni di Villasimius ed è stata restituita al legittimo proprietario.