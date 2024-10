Una coppia di delfini a pochi metri dalla riva davanti agli occhi stupiti di alcuni bagnanti. E’ quanto avvenuto questa mattina di fronte alla spiaggia di Campulongu, a Villasimius.

Qualche salto fuori dall'acqua davanti ai vacanzieri che in queste settimane affollano il litorale del sud ovest della Sardegna. In tanti si sono precipitati in acqua per immortalare i due cetacei con gli smartphone e alcuni video sono diventati virali nelle chat e sul web.

Foto e video di Filippo Fiorelli (da Instagram)