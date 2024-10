Nella serata di sabato gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Quartu Sant’Elena, impegnati nel servizio di controllo del territorio di Villasimius, hanno notato una vettura con due uomini a bordo, che alla vista della Volante avrebbe accelerato l’andatura.

Gli agenti dopo un inseguimento di alcuni km sono risusciti a bloccare in sicurezza il veicolo ed a identificare gli occupanti. Uno dei due, Angelo Cuccu, 75enne di Villasimius, dopo un primo controllo al sistema telematico è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 6 anni, emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno nel 2006, per un cumulo di pene a seguito di diversi reati contro il patrimonio per furti commessi nella penisola.

Il ricercato per 14 anni si era reso irreperibile, in quanto emigrato in Francia, dove era riuscito a far perdere le sue tracce. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta.