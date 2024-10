Continuano le ricerche per trovare il 68enne scomparso da ieri nelle campagne di Villasimius. L’uomo si è allontanato da casa intorno alle 18 per andare a raccogliere asparagi e non ha fatto più ritorno. I familiari, non vedendolo rientrare per l'ora di cena hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto è stato istituito un posto di comando avanzato per il coordinamento delle squadre impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. Le ricerche vedono impegnati carabinieri, volontari, corpo forestale con squadre specializzate nella topografia applicata al soccorso, il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni che stanno sorvolando l'area, il nucleo cinofili con i cani e una squadra ordinaria del distaccamento di San Vito. I vigili del fuoco stanno operando con un sistema di copertura del territorio a rastrellamento, con i Gps che registrano i dati dei percorsi effettuati nelle ricerche.

“La zona, battuta palmo a palmo, è piena di pozzi che stanno ispezionando”, spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna.