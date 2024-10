Guidava per strada con vistose sbandate a destra e a sinistra, zigzagando pericolosamente.

Attorno alle ore 02:30 di questa mattina, a Villaputzu, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, durante un normale controllo alla circolazione stradale, in via Nazionale angolo via Archimede, hanno quindi intimato l'alt all'auto, una Suzuki, il cui conducente non si è probabilmente accorto e ha continuato a guidare, ma è stato seguito e fermato dopo circa mezzo chilometro, sempre in via Nazionale.

Si trattava di un 37enne incensurato del luogo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro ed è quindi stato denunciato.

L'autovettura, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidata a idoneo custode giudiziario. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata per essere trasmessa entro i termini di legge alla Prefettura di Cagliari.