Ieri sera, intorno alle 20.30, a Villaputzu, è stata trovata morta nella propria abitazione una donna di 78 anni. Igina Madeddu avrebbe riportato alcune ferite al collo che sarebbero state provocate da un coltello da cucina.

Da subito, è prevalsa l’ipotesi del suicidio, anche se, nella mattinata di oggi, il medico legale effettuerà una perizia necroscopica sulla salma per stabilire con certezza le cause della morte. Al momento, dunque, non si esclude nessuna ipotesi.

La donna abitava da sola. Il corpo è stato trovato dalla figlia che immediatamente ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Ris di Cagliari.