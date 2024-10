Un impresario di Villaputzu è finito nei guai dopo un'ispezione dei carabinieri in un cantiere edile. L'uomo non avrebbe rispettato il Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus) di un ponteggio del cantiere, installando una struttura non regolare hanno.

Al titolare è stata contestata la violazione del decreto legislativo 81 del 2008 in relazione agli obblighi del datore di lavoro in quanto, spiegano i carabinieri, "non aveva individuato le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, inserendo dei tavoloni e delle pedane su dei ponteggi collegati tramite dei tubi innocenti non previsti dal Pimus e nel progetto redatto dal tecnico abilitato, che dovrebbe descrivere come debba essere realizzata un'impalcatura per minimizzare i rischi per chi vi lavora".

Per l'impresario scatterà una sanzione.