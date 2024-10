Ha travolto con l'auto una coppia di anziani che stava attraversando la strada, provocando alla donna gravi ferite, poi ha aggredito i carabinieri impegnati nei rilievi. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni Luca Monni, 35 anni.

I carabinieri attendono di conoscere i risultati degli esami ematici a cui l'automobilista è stato sottoposto per accertare l'assunzione di alcol o droga. Ricoverata al Brotzu in gravi condizioni Agnese Ariu, di 68 anni.

I medici mantengono riservata la prognosi. Ferito in modo lieve anche il marito, Luigi Melis, 70 anni. L'incidente si è verificato ieri notte a Villaputzu. Marito e moglie stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Nazionale. Monni a bordo di un'Alfa Romeo 147 li ha travolti. Immediato l'arrivo a Villaputzu delle ambulanze del 118 e dei carabinieri del Radiomobile di San Vito.

I feriti sono stati trasportati in ospedale. Mentre i carabinieri effettuavano i rilievi, Monni si sarebbe scagliato contro di loro, aggredendoli. I militari, con non poche difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo. Uno di loro nella colluttazione è rimasto lievemente ferito.