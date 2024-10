Ieri mattina, verso le 13.00, a Villaputzu (CA), due turiste belghe, v.d. di anni 33 e la figlia di 1 anno , mentre transitavano per la via Parrocchia, sono state colpite alla testa da alcuni calcinacci staccatasi da un’abitazione. Le due hanno riportato delle ferite alla testa, giudicate guaribili in dieci giorni per la mamma e cinque per la piccola dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Marcellino di Muravera.

La zona è stata transennata e i Vigili del fuoco di San Vito hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito. Il proprietario della casa, identificato per T.S. 91enne di Villaputzu, sarà segnalato, dalla stazione carabinieri di Villaputzu alle competenti autorità per avere omesso di effettuare i lavori necessari all’immobile. La turista non ha voluto, per ora, presentare alcuna denuncia. Foto tratta dal web