Tragedia sfiorata questa mattina a Villaputzu, dove è crollata una parte di un solaio e del controsoffitto in un salone di parrucchiere in via Nazionale. I due titolari e il personale che erano pronti a cominciare la giornata di lavoro sono rimasti illesi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito per rimuovere i detriti e ricostruire le cause dell'improvviso cedimento che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. I controlli hanno riguardato anche i locali posti nel piano superiore al salone.

L'episodio ha scosso tutta la comunità di Villaputzu. E anche il sindaco Sandro Porcu ha voluto esprimere ai titolari dell'attività un messaggio di vicinanza e di solidarietà personale e da parte di tutta l'amministrazione comunale. "Per fortuna non è successo nulla a loro e al personale che ci lavora - scrive il primo cittadino - perché sono usciti incolumi dal loro negozio e questa è la cosa più importante. Sono convinto che vi rialzerete, avete una grande forza di volontà e questo vi permetterà di ripartire. Come comunità stiamogli vicini, facciamogli sentire il nostro affetto".

Sui social ha voluto scrivere un post anche uno dei titolari, Alessio Pes. “Io e Valentina siamo felici nonostante tutto quello che è successo. Perché possiamo raccontarlo,perché in tantissimi ci siete stati vicino, ci avete aiutato e non ci avete fatto sentire soli in un momento come questo.Ci avete inviato tantissimi messaggi di vicinanza e non siamo riusciti a rispondere a tutti però sappiate che vi siamo grati. Ripartiremo più forti e carichi di prima, non resteremo con le mani in mano grazie ancora per tutto”.