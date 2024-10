Sarebbe stato legato a un cancello e colpito ripetutamente con una zappa, secondo il racconto di un testimone che ha visto l’ennesimo caso di maltrattamento a un cane indifeso.

Il terribile episodio è accaduto a Villanovafranca, nel rione delle case popolari.

Il cucciolo di due anni è ora in fin di vita.

“Il cane muore. Ha la trachea rotta, le gambe spezzate, non beve e non mangia” ha detto il proprietario in un’intervista rilasciata ai microfoni di Videolina.

Inoltre, chi ha visto la persona che maltrattava l’animale non ha il coraggio di denunciare il fatto alle forze dell’ordine.

Foto tratta dal servizio di Videolina