La comunità di Villanova Monteleone (SS) ha inaugurato simbolicamente l'Ulivo pluricentenario nel Giardino della Biodiversità e l'ha fatto con un matrimonio , quello di due sposi provenienti da Bosa, Silvia e Alessandro.

La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale, accompagnata da una foto dell'unione sotto l'albero secolare.

Il luogo era già stato riservato per le celebrazioni del rito civile del matrimonio , su decisione del Comune. " Come forse sapete, per poter celebrare il matrimonio al di fuori della casa comunale bisogna seguire un iter burocratico particolarmente complesso. Abbiamo deciso di seguire questo percorso per dare la possibilità a chiunque di usufruire di alcuni luoghi unici, immersi nella natura incontaminata presenti nel nostro territorio.Questo per ribadire una volta ancora che Villanova è un paese accogliente, un paese che quando può fa tutto ciò che è necessario affinché i suoi ospiti i si sentano a casa, e perché no anche meglio di casa propria", si legge nel post pubblicato sul noto social.

" Spesso ci convinciamo che le cose belle e le cose meritevoli di attenzioni siano altrove, ma se osserviamo con sufficiente attenzione ci rendiamo conto che sotto casa nostra, nelle nostre comunità e nei nostri territori, abbiamo delle bellezze che altri ci invidiano. Questo non per sentirci migliori o peggiori di altri, ma per sottolineare quanto sia importante essere consapevoli del proprio valore.Per questi motivi che il Sindaco ha voluto ufficiare personalmente la cerimonia ringraziando Silvia e Alessandro che hanno scelto questo spazio unico, all'ombra dell'ulivo millenario, per fare da cornice a un momento così importante della loro vita.Siamo sicuri che dopo di loro ne verranno molti altri in futuro ".