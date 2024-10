Gli abitanti di Villanova Monteleone, ormai da circa una settimana, non hanno l’acqua di linea nelle proprie abitazioni, per problemi alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile.

L’emergenza idrica a Villanova Monteleone è stata determinata da un susseguirsi di imprevisti che si sono verificati uno di seguito all’altro e, nella loro importanza, non facilmente prevedibili. Il primo inconveniente è stato il malfunzionamento del sistema di pompaggio che dal lago Temo spinge l’acqua sino al paese.

Gli operatori del gestore idrico regionale Abbanoa sono intervenuti prontamente a riparare il guasto e ad immettere acqua nelle condotte di distribuzione. Il responsabile di zona di Abbanoa conferma l’intervento ed il ripristino della normalità. Nonostante ciò però l’acqua non arriva a Villanova, perché nel frattempo si verifica la rottura di un tratto di condotta di circa 10 metri, lungo la linea che dal lago porta l’acqua al serbatoio posto a Monte Minerva.

Nuovo intervento di Abbanoa che sostituisce la condotta danneggiata. Continua però a non arrivare acqua a sufficienza a Villanova. Infatti si verifica l’ennesimo problema e questa volta al sistema di potabilizzazione dell’acqua che non può essere messa in rete e distribuita. Nuovo intervento degli operatori di Abbanoa che riparano il danno ed immettono acqua nella condotta di distribuzione che, però, non è risolutivo, perchè soprattutto nella parte alta del paese si continua a rimanere a secco. Infatti, nel frattempo il serbatoio a monte di Villanova si è svuotato e prima che lo stesso assicuri un’ adeguata funzionalità, deve raggiungere un sufficiente livello idraulico.

Nonostante tutti gli interventi di rimessa in funzione del sistema di distribuzione dell’acqua, la situazione di disagio che i villanovesi, e soprattutto i residente nella zona alta del centro abitato, stanno vivendo è al limite della sopportazione. Molti cittadini, infatti, non hanno acqua in rete da circa una settimana con tutti i problemi immaginabili, in particolare per chi ha in famiglia bambini o anziani. E’ stato chiesto l’intervento della Protezione civile regionale che ha risposto concedendo il servizio autobotte, con i mezzi dell’Ente foreste, con l’acqua che è stata erogata alle famiglie che da più tempo soffrono il disagio.

E’ stata, peraltro, chiesta la collaborazione della locale Cooperativa del latte che, con grande senso civico, e supportata dal lavoro dei Vigili Urbani e del nostro operatore comunale Francesco Riu, ha reso disponibile il servizio autobotte consegnando l’acqua “a domicilio” ai residenti la parte alta del paese. A Villanova la presenza di diverse fontanelle di acqua potabile presenti nel centro abitato, anche se permettono il facile approvvigionamento non possono certo lenire il profondo malessere delle famiglie che ormai da molti giorni non hanno acqua nelle proprie case.