Nel pomeriggio di ieri, alle 14 circa, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero è intervenuto per un soccorso animale a Villanova Monteleone, in località Lu Figos. Un piccolo cane si era infilato in una cavità creata da dei massi non riuscendo più ad uscire.

Le operazioni di recupero sono risultate un po' complesse a causa della zona impervia e non raggiungibile dai mezzi di soccorso. Sul posto è intervenuta anche l'unità USAR (Urban Search and Rescue) dalla centrale di Sassari, coordinata dal Funzionario di guardia e dal Comandante provinciale Antonio Giordano.

Solo dopo alcune ore di lavoro gli uomini del 115 sono riusciti a liberare il cane e consegnarlo incolume al proprietario.