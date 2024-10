E’ tutto pronto a Villanova Monteleone per la prima edizione della “Eco-fiera dei formaggi”. L’obiettivo dell'iniziativa, fa sapere l’amministrazione comunale del centro a 24 km da Alghero e 36 da Sassari, è quello di promuovere non solo i formaggi come prodotti alimentari, ma anche come “ambasciatori di una cultura” che racconta, con i profumi e i sapori, le nostre produzioni, le nostre tradizioni e i nostri territori.

L’evento rappresenta, inoltre, un’occasione per mettere in atto il progetto dell'amministrazione comunale circa la riduzione dell'impatto ambientale durante le manifestazioni, quali feste, fiere e sagre locali, con iniziative improntate al rispetto dell'ambiente: gestione dei rifiuti, della mobilità e dei consumi di energia elettrica con l'utilizzo di materiali riutilizzabili, eco compatibili e biodegradabili e attraverso l'impiego, per l'alimentazione dell'area attrezzata che ospiterà gli stand espositivi, di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’eco-fiera, in programma sabato 20 e domenica 21, prevede, oltre alla vetrina espositiva dei prodotti, momenti dedicati alla degustazione, alla dimostrazione dei processi produttivi, alla preparazione e degustazione di piatti legati alle tradizioni del territorio e la presentazione della valenza turistico-ambientale delle singole produzioni.

Inoltre, ci sarà un convegno a tema con il coinvolgimento di esperti del settore, figure istituzionali, rappresentanti di categoria e operatori agro-alimentari.

Il programma