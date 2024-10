Al via la 2ª Edizione dell’Eco-fiera dei Formaggi, che verrà inaugurata sabato 12 luglio a Villanova Monteleone. L’amministrazione comunale, nell’ambito di un percorso finalizzato all’uso sostenibile delle risorse, anche quest’anno ha organizzato un ricco programma di eventi.

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Sassari, Regione Sardegna, associazioni agricole, quest’anno è arricchita dalla preziosa collaborazione del “Centro commerciale naturale Villanova”, grazie alla disponibilità manifestata dal presidente Salvatore Pirisi e dai singoli soci, che garantiranno il supporto organizzativo, oltre alla collaborazione della agenzia Laore, della Proloco, di tutte le associazioni e comitati, e della Cooperativa Allevatori Villanovesi.

Nelle due giornate della manifestazione, prevista nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio, saranno adottate una serie di misure finalizzate al rispetto dell’ambiente, pratiche che l’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone vuole proporre come modello da declinare a tutte le iniziative in cui possono essere applicate.

«Ricchissimo il programma della manifestazione – afferma il sindaco Quirico Meloni – che prevede il coinvolgimento e la partecipazione non solo dei produttori di formaggi sardi, ma anche degli operatori dell’agroalimentare a tutto tondo, che proporranno le proprie produzioni, dai salumi, alle conserve, al vino, al miele, al pane, ai dolci, una grande vetrina dell’agroalimentare sardo». Non mancheranno le creazioni dei piccoli artigiani o le esposizioni di macchine e attrezzi per l’agricoltura e il verde.

La manifestazione sarà animata anche dalla partecipazione di gruppi tradizionali e gruppi musicali che si esibiranno nei piccoli slarghi del centro storico e nel palco allestito presso i giardini “Veronica Fadda”. Per sabato 12 luglio è in programma un grande raduno bandistico coordinato dall’associazione culturale Euterpe, mentre la sera è in programma l’esibizione del cantautore Piero Marras. Domenica 13 luglio è in programma l’esibizione itinerante dei gruppi folkloristici, con la regia del gruppo Folk Tradizioni popolari di Villanova, a tarda sera uno schermo gigante proietterà la finale dei mondiali di calcio tra Germania e Argentina e a seguire gran finale di balli in piazza.