Ha minacciato e aggredito i familiari in preda ai fumi dell’alcol: per questo motivo un 34enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto in una abitazione a Villamassargia.

L'uomo, ubriaco, ha iniziato a discutere con i genitori che preoccupati hanno chiamato il 112. Nonostante la presenza dei carabinieri, l'uomo ha chiesto denaro ai familiari aggredendoli anche fisicamente e danneggiando alcuni mobili e oggetti della casa.

I militari dell'Arma lo hanno arrestato e trasferito in carcere a Uta. Già in passato il 34enne si era reso responsabile di episodi analoghi.