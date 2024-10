Resta alta l'attenzione per il maltempo a Villamassargia dove ieri alcune famiglie sono state evacuate per precauzione dalle abitazioni situate nelle zone vicine al Cixerri.

Questa mattina sono andati avanti i controlli nel canale che costeggia la strada Provinciale 86 dove si sono verificate le esondazioni.

"Un altro elemento di criticità si è registrato nella zona di Santa Barbara e Is Serrasa dove alcune famiglie hanno avuto difficoltà ad attraversare la strada", ha spiegato il sindaco Franco Porcu il quale ha anche ha rilanciato un appello alla Provincia perché "intervenga per mettere in sicurezza le aree a rischio"