Misterioso episodio avvenuto ieri a Villasor, dove un 27enne ha denunciato ai carabinieri quanto avvenuto al suo cane. In mattinata il giovane si è recato a dar da mangiare all'animale, un rottweiler, che tiene libero a vigilare un terreno di sua proprietà, completamente recintato con rete metallica.

Il padrone, tuttavia, ha notato una brutta e strana ferita sul muso del cane, grave ma non mortale. I successivi esami veterinari compiuti presso un ambulatorio di Uta hanno determinato la compatibilità delle lesioni con quelle producibili da una motosega.

Secondo le prime ipotesi, il rottweiler potrebbe aver attaccato qualcuno che si aggirava nei pressi del terreno con una motosega, forse perché diretto a far legna o, magari, perché quel cane non gli particolarmente simpatico per qualche situazione pregressa.

I carabinieri ora indagano per ricostruire l’episodio.