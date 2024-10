Stava percorrendo via Roma quando, per cause ancora in corso di completo accertamento, una signora di 90 anni è inciampata ed è caduta sull’asfalto. È accaduto ieri a Villamar.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118 di Barumini. L’anziana, che ha riportato un grave trauma cranico commotivo, è stata trasportata in codice rosso, all'ospedale di San Gavino Monreale.

I primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente, eseguiti dai militari della Compagnia di Villasor, hanno permesso di appurare che l'anziana, mentre percorreva la citata via, tenendosi sul ciglio della strada, è inciampata in un punto dissestato della carreggiata in cui erano stati eseguiti dei lavori lo scorso 21 marzo.