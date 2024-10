Stava passeggiando in via Roma, a Villamar, con un carrellino della spesa quando le rotelle dello stesso sono rimaste incastrate nelle pedane di un cantiere stradale al momento chiuso e senza alcuna segnaletica. Sulla via neppure il marciapiede a favorire il passaggio pedonale.

Così una donna di 90 anni a fine marzo dell'anno scorso era caduta, sbattendo violentemente la testa e riportando una commozione cerebrale con emorragia occipitale ed ematomi e sanguinamenti. Le sue condizioni apparvero da subito gravi agli automobilisti che si erano fermati a soccorrerla.

I carabinieri della Stazione di Villamar e della compagnia di Sanluri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e dopo molti accertamenti, come spiegato dagli stessi militari, l'attenzione si è focalizzata su una ditta di Arbus che nel marzo 2022 era subappaltatrice dell'opera di scavo e del successivo ripristino delle carreggiate di via Roma, conseguenti a lavori sulle condotte idriche da parte di Abbanoa. Il referente dei lavori un 50enne di Cagliari è stato identificato dai carabinieri e denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate colpose e per omessa istallazione delle misure di sicurezza stradale previste per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri su strada. La signora oggi si è fortunatamente ripresa e sta molto meglio, vive in una casa di riposo di Villamar.