Ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Sanluri nell’ambito dei servizi di monitoraggio per l’emergenza sanitaria da Covid, sono intervenuti presso un esercizio pubblico e a conclusione delle verifiche hanno sanzionato amministrativamente il 43enne titolare, che non avrebbe evitato l’assembramento di circa 100 persone all’interno e all’esterno del bar, omettendo anche di affiggere il cartello indicante la capienza massima di avventori nel locale (20) e, nella disposizione dei tavoli, non sarebbe stata rispettata la distanza di almeno 1 metro.

Durante il controllo alcuni avventori avrebbero polemizzato e protestato per l'intervento dei militari. Uno di loro è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e disturbo della quiete. Si tratterebbe di un 40enne, agricoltore del posto, che per creare confusione e nel verosimile tentativo di intimidire i carabinieri, davanti al bar in presenza di numerose persone, avrebbe imbracciato una motosega presa dal bagagliaio della sua vettura e l'avrebbe accesa brandendola pericolosamente verso l’alto e accelerandola ripetutamente.

Identificato e sottoposto a perquisizione personale, gli è stata sequestrata la motosega, con la conseguente denuncia.