Incendio nella notte a Villamar. Distrutto il furgone Daily di un anziano imprenditore, Giuseppe Pusceddu, di 79 anni.

Il mezzo era parcheggiato in via Rinascita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite ma non si esclude il dolo. Infatti circa un mese fa l'uomo era stato vittima di un attentato.

Qualcuno aveva incendiato il pagliaio di sua proprietà.