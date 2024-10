L’ufficio postale di via Nuoro a Villagrande Strisaili da domani resterà chiuso per restyling.

La struttura sarà sottoposta a un importante intervento di ristrutturazione e sarà più pratico e agibile.

Per tutta la durata dei lavori gli utenti potranno rivolgersi nell’ufficio di via Deledda di Villanova Strisaili. Qui sarà allestito uno sportello riservato agli utenti di Villagrande così da non creare lunghe file e disagi.

Nella frazione l'ufficio è aperto tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.