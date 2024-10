Chi l’avrebbe mai detto che i pastori del secolo scorso, che già a quarant’anni apparivano vecchi, sarebbero passati alla storia per la loro eccezionale longevità? Chi l’avrebbe mai pensato che una vita imperniata sull’alimentazione tradizionale, sui lunghi spostamenti a piedi, sulle lunghe ore di veglia, anche notturna, accanto al proprio gregge sarebbero state le determinanti di una vita lunga e in salute?

Eppure oggi questi elementi sono alla base di un filone di studi sulla eccezionale longevità maschile a Villagrande Strisaili che verranno illustrati durante un seminario scientifico internazionale che avrà luogo sabato 15 giugno.

Evidentemente la vita dura di questi pastori era niente se paragonata agli attuali livelli di inquinamento, di alimentazione ipercalorica ma ricca di additivi, di conservanti e di sostanze chimiche varie, di uno stile di vita sedentario e trascorso nel chiuso di laboratori o uffici: questi elementi non sono stati minimamente una preoccupazione per i nostri avi.

Al simposio di studi, partecipano, tra gli altri, il prof Poon della University of Georgia, che ha diretto il Georgian Centenarian Study e rappresenta una vera autorità sugli studi dell’invecchiamento degli over 85, e il prof. Martin della IOWA University responsabile di un programma di studi sulle relazioni tra gli aspetti psicologici e sociali e la longevità.

Il simposio costituisce indubbiamente un’importante occasione di confronto internazionale con i risultati delle ricerche sulla nostra “Blu zone” condotti dal dott. Pes dell’Università di Sassari e prof. Poulain dell’Università di Louvain (Belgio).

Due anni fa alla comunità di Villagrande Strisaili è stato riconosciuto il primato mondiale della longevità eccezionale maschile. E’ infatti a Villagrande Strisaili che si registra la più elevata concentrazione al mondo di ultraottantenni, ultranovantenni e centenari rapportata alla popolazione totale, tanto da essere annoverata tra le aree più longeve al mondo insieme ad Okinawa.

Gli aspetti scientifici sono abbinati a momenti più propriamente di festa e di incontro intragenerazionale.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA LONGEVITA' E DEL PASTORALISMO

La “Festa della longevità” inizia venerdì 14 con l’inaugurazione del “Centro internazionale salute e longevità” a Villanova Strisaili per poi spostarsi a Villagrande per incontrare gli anziani nella sala consiliare e ascoltare i loro racconti stimolati dal giornalista Giacomo Mameli.

Nel pomeriggio, dopo l’apertura dei lavori dal coro Ogliastra-Amistade che presenterà l’inno preparato per l’occasione “Sa oghe de su pastore”, per rimarcare il collegamento tra longevità e pastoralismo, si terrà il concorso regionale dei formaggi caprini: il “Caprino d’Oro” giunto alla sua 8^ edizione. Grazie alla fruttuosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Agenzia LAORE, le migliori produzioni di formaggio caprino della Sardegna vengono valutate da una giuria di esperti che seleziona i migliori prodotti distinti in 7 categorie.

La premiazione è preceduta da un seminario tecnico in cui le imprese del settore si confrontano sulle problematiche e opportunità di un prodotto che è sempre più all’attenzione dei nutrizionisti per il suo contributo a una sana alimentazione e un comparto produttivo che, in Sardegna, non riesce ancora a trarre i vantaggi che meriterebbe. Alla premiazione, a cui sono state invitate tutte le imprese partecipanti, seguirà l’assaggio dei formaggi premiati, sempre curata da LAORE.

Sabato 15 al mattino si tiene il seminario scientifico, aperto dal coro “Ogliastra-Amistade” che canterà l’inno preparato in occasione della consegna del primato della longevità intitolata “A Kentu e prusu”. Il pranzo si terrà in piazza Martiri, e sarà all’insegna della riscoperta dei cibi sani e poveri della tradizione contadina preparato dalla Proloco.

Alle 15,30 ci sarà il “KM della longevità” una camminata collettiva da piaz