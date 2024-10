L'Amministrazione comunale informa che nella giornata di ieri è giunta notizia della positività al virus Sars Cov-2 di un Carabiniere di stanza presso la caserma di Villagrande Strisaili.

“Risultano immediatamente attivati tutti i protocolli per il tracciamento delle persone che hanno avuto stretto contatto con il militare interessato che comunque si trova già da tempo in isolamento volontario dopo essere venuto a contatto a sua volta con altro soggetto positivo”, scrivono dal Comune.

Al fine di agevolare le operazioni di sanificazione dei locali della Caserma, l'apertura al pubblico della stazione dei Carabinieri di Villagrande è temporaneamente sospesa.

Per assicurare la prosecuzione del servizio, domani mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Piazza Sennorigau sarà presente una pattuglia Radio Mobile a disposizione dei concittadini che dovessero averne bisogno.

In questa circostanza, l’amministrazione richiede la massima attenzione: “Considerando che la curva dei contagi nelle ultime settimane sta aumentando considerevolmente, appare strettamente necessario prestare la massima attenzione al rispetto delle prescrizioni nazionali impartite dalle autorità e all'osservanza delle semplici ma fondamentali regole come mantenere il distanziamento interpersonale, igienizzare le mani e indossare le mascherine. Sarà cura dell'Amministrazione tenervi continuamente aggiornati sull'evolversi della situazione che è attentamente monitorata al fine di assumere tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per evitare la diffusione del contagio. L'Amministrazione comunale anche a nome della comunità intera esprime i suoi auguri di pronta guarigione al militare coinvolto”.