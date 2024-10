“Una scuola sostenibile e a basso impatto ambientale, questa è la direzione verso la quale sta operando l'amministrazione di Villacidro”. Questo quanto rimarcato dagli assessori alla pubblica istruzione e all’ambiente, Loredana Porcu e Marco Erbì.

“A partire dagli interventi di efficientamento energetico e dalla riqualificazione degli edifici scolastici che a breve avranno inizio, nei prossimi mesi saranno attuate azioni concrete ed integrate che limitino il più possibile l'impatto ambientale della scuola e, allo stesso tempo, stimolino gli studenti ad avere un approccio più attivo e consapevole nei confronti della tutela dell'ambiente”. Il primo passo è sicuramente quello di far capire loro che semplici gesti quotidiani e piccoli accorgimenti come la riduzione dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei materiali possono migliorare l'ambiente in cui vivono. Per questo motivo, mercoledì 5 aprile, in collaborazione con la Dussman spa, ente gestore del servizio della mensa scolastica, a tutti gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado saranno distribuiti uno zainetto e una borraccia.

“Questo è uno dei progetti diretti agli studenti che questa amministrazione sta portando avanti sul tema della sostenibilità, a cui si aggiunge quello specifico riguardante l'innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica mediante il quale è possibile incidere maggiormente sui processi che accompagnano alla transizione etica ed ecologica” specificano i due assessori di Villacidro. Da oltre un anno, infatti, in vista del nuovo appalto del servizio mensa l'amministrazione ha aderito al progetto MENSarda, finanziato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e attuato dall'Agenzia Laore e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Sardegna), i cui obiettivi saranno legati ad un approccio più etico e sostenibile dei pasti serviti agli studenti.

Il progetto, al quale sarà ispirato il nuovo bando, ha come fine quello di promuovere una mensa sostenibile e a "km zero" che valorizzi le produzioni locali di qualità, a basso impatto e con una attenzione particolare all’economia delle attività del settore primaria e della trasformazione Villacidrese.

“Continua così il percorso già tracciato da questa amministrazione verso una società più etica nei confronti dell’ambiente e delle sue risorse non rinnovabili, attraverso una riduzione dei consumi, l’esaltazione delle filiere produttive e di trasformazione delle eccellenze locali” concludono i due assessori.