Questa mattina, alle 6 circa, i carabinieri della Compagnia di Villacidro sono intervenuti presso gli impianti della società Villaservice, che si occupa del trattamento dei rifiuti per il Comune di Villacidro e quelli del circondario, in quanto gli operai in servizio nel turno notturno avevano segnalato la scomparsa di un collega.

Dopo circa 30 minuti dall'arrivo sul posto, i militari impegnati nelle ricerche hanno rinvenuto il cadavere di S.I., 56 anni, all'interno della macchina impiegata per la triturazione dell'umido. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'evento.

Secondo quanto riferito si tratta quasi certamente di suicidio. Sul posto i militari della locale Compagnia Carabinieri unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro e dello Spresal di Sanluri.