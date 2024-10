Villacidro rende omaggio alla figura del medico Antioco Angelo Vacca. Accogliendo le numerose richieste dei cittadini, la Giunta Cabriolu ha deliberato di intitolare a lui lo Stadio Comunale di Via Giuseppe Di Vittorio. Non appena le restrizioni dovute alla pandemia lo renderanno possibile, l’Amministrazione comunale organizzerà una cerimonia durante la quale verrà scoperta una targa commemorativa.

Già sindaco di Villacidro nel 1963, per cinquant’anni il dottor Vacca è stato al centro della vita sociale del paese. Allievo del grande pediatra Giuseppe Macciotta, imparò da lui l’arte di curare i bambini e diventò ben presto un punto di riferimento per le mamme villacidresi.

Oltre che per la sua professionalità, viene ricordato per la sua bontà d’animo, la sua grande disponibilità e generosità. Uomo leale e pragmatico, fu anche medico di fabbrica della SNIA fibre rendendosi garante dell’impegno del gruppo a finanziare il Villacidro Calcio alla fine degli anni sessanta e la nascente società di basket, di cui fu presidente per molti anni.

Foto di Salvatore Erbì