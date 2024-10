Sale a due il numero delle vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la statale 196, nei pressi di Villacidro. Oltre alla donna 63enne, di nazionalità cubana, morta sul colpo a seguito del tremendo impatto tra i due mezzi, è deceduto all’ospedale Brotzu anche uno degli altri passeggeri che viaggiavano a bordo della Fiat Panda: si tratta di un 45enne cubano, forse un parente della donna.

Rimangono invece stabili le condizioni dell’altra cubana 47enne (si trova ricoverata al nosocomio di San Gavino) e il ragazzo di 36 anni di Arbus, (quest’ultimo viaggiava a bordo dell’Audi A3). Sulla dinamica del tremendo scontro frontale, i Carabinieri stanno raccogliendo in queste ore ogni ulteriore dettaglio per accertare la causa dell’impatto: forse una mancata precedenza della Panda, ma è ancora tutto da verificare. Resta per ora il triste epilogo odierno con due croci su quel maledetto incrocio.