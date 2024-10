Nella giornata di oggi, a Villacidro, un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia. Secondo quanto riferito, il giovane, in evidente stato di ebbrezza e per futili motivi connessi a dissidi personali, alle 6 del mattino ha danneggiato il portone dell’abitazione di un 67enne compaesano, servendosi di un tronco utilizzato come ariete.

Il ragazzo, tenendo in mano della diavolina ed un accendino, avrebbe poi minacciato di voler incendiare l’abitazione. Al termine delle formalità di rito il 27enne è stato arrestato per violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose e danneggiamento.

Su disposizione del pm di turno è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari dove verrà giudicato con il rito per direttissima.