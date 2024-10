Stamattina all'alba, i carabinieri della Stazione di Villacidro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 26enne del luogo, nei confronti del quale avevano svolto accurate indagini in relazione ad un episodio risalente a qualche tempo fa. Il reato contestato nell'ordinanza è quello di rapina con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di una persona ultra 65enne, da cui è derivata per la stessa una malattia di oltre 40 giorni con indebolimento permanente del braccio destro.

Si contesta inoltre la violazione delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui il giovane era già sottoposto all'atto del compimento del delitto di rapina. L'episodio al quale si fa riferimento è quello dello scippo avvenuto ai danni di una anziana signora il 5 agosto 2021, in via Cavour a Villacidro attorno alle ore 19,10, quando l'accusato avrebbe strattonato la donna al fine di portarle via la borsa che conteneva 60 euro, facendola cadere per terra così da procurarle varie escoriazioni e fratture che hanno infine causato le sopracitate lesioni.

Le indagini compiute hanno consentito di identificare l'autore, che alle precedenti ore 19 si sarebbe anche recato presso la locale Stazione per adempiere agli obblighi di firma derivanti dalla sua sottoposizione alla sorveglianza speciale. Immediatamente dopo la visita ai carabinieri si era recato a compiere l'azione delittuosa. In virtù delle modalità di questa, dei precedenti del giovane e della sua mancanza di scrupoli nel commettere l’atto criminoso, è stato emesso dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari su conforme richiesta della Procura della Repubblica il provvedimento eseguito in data odierna. Dopo una breve permanenza in caserma il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.